L’Aguilas Doradas decimato dal Covid: in campo in 7 contro 11

L’episodio anomalo è avvenuto in Colombia, dove un misto fra infortuni e virus ha mandato in campo un Aguilas Doradas decimato. Il match di questa notte è iniziato con un 7 vs 11.

Marco Varini

Incredibile quanto occorso in Colombia, precisamente dalle parti di Rionegro, sede dei match dell’Aguilas Doradas (o Rionegro Aguilas). Un club che milita nella Categoria Primera A, formato da diversi giocatori, ma trovatosi a fare i conti con una clamorosa sequenza di indisponibili. 29 i giocatori tesserati nel 2021, decimati però da 7 infortuni e ben 15 positività al Covid-19, portando dunque ad una rosa di soli 7 arruolabili.

Proprio così, erano solo 7 i giocatori disponibili per il match della scorsa notte contro il Boyaca Chico, tanto che l’Aguilas aveva chiesto il rinvio del match, ma gli avversari non hanno voluto sentire ragioni. I giallorossi sono dunque scesi in campo con quattro giocatori in meno rispetto agli avversari, e fra questi c’erano un debuttante e un portiere schierato come giocatore di movimento. Nonostante ciò son riusciti a chiudere il primo tempo imbattuti, prima di soccombere di fronte alla netta superiorità numerica avversaria…