L’Al Hilal di Ramon Diaz campione d’Arabia: battuto Contra nel derby degli ex “milanesi”

L’Al-Hilad Saudi del 62enne tecnico argentino ex interista Ramon Diaz è campione d’Arabia Saudita. Nell’ultimo turno della Saudi Professional League giocato ieri sera, i biancoblu di Riyadh hanno superato per 2-1 l’Al-Faisaly grazie alla doppietta dell’ex Udinese e Manchester United tra le altre, Odion Ighalo.

L’attaccante nigeriano classe ’89 è diventato anche il capocannoniere del campionato con i suoi 24 gol segnati in 31 gare. L’Al-Ittihad, guidato in panchina dall'ex milanista Cosmin Contra e in campo dall’ex Trapani e Palermo Igor Coronado, che rivaleggia con l’Al-Hilal per la conquista del titolo, è stata bloccato sullo 0-0 dal retrocesso Al-Batin.