Tutti pazzi per Leo Messi. Il talentuoso calciatore, attualmente in forza all'Inter Miami, sta raccogliendo sempre più consensi in giro per il mondo. Non solo tifosi e fan impazziti che lo stanno seguendo nei suoi tour ma anche i maggiori club che sognano di averlo in forza alla propria rosa. Tra questi l'Al-Ittihad che approfitta delle proprie risorse economiche illimitate negli Emirati Arabi Uniti per tentare Messi con un incredibile assegno in bianco.
Il club saudita pur di avere il 10 argentino in rosa, gli ha proposto un assegno in bianco, con un contratto in cui può guadagnare la somma che vuole, per la durata desiderata, anche a vita.