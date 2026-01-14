Tutti pazzi per Leo Messi. Il talentuoso calciatore, attualmente in forza all'Inter Miami, sta raccogliendo sempre più consensi in giro per il mondo. Non solo tifosi e fan impazziti che lo stanno seguendo nei suoi tour ma anche i maggiori club che sognano di averlo in forza alla propria rosa. Tra questi l'Al-Ittihad che approfitta delle proprie risorse economiche illimitate negli Emirati Arabi Uniti per tentare Messi con un incredibile assegno in bianco.