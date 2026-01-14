derbyderbyderby calcio estero L’Al-Ittihad prova a tentare ancora Messi: assegno in bianco pur di averlo in rosa

LA NOTIZIA

L’Al-Ittihad prova a tentare ancora Messi: assegno in bianco pur di averlo in rosa

Il club saudita pur di avere il 10 argentino in rosa, gli ha proposto un assegno in bianco, con un contratto in cui può guadagnare la somma che vuole, per la durata desiderata, anche a vita.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Messi Elche

Tutti pazzi per Leo Messi. Il talentuoso calciatore, attualmente in forza all'Inter Miami, sta raccogliendo sempre più consensi in giro per il mondo. Non solo tifosi e fan impazziti che lo stanno seguendo nei suoi tour ma anche i maggiori club che sognano di averlo in forza alla propria rosa. Tra questi l'Al-Ittihad che approfitta delle proprie risorse economiche illimitate negli Emirati Arabi Uniti per tentare Messi con un incredibile assegno in bianco. 

