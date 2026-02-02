Clamoroso in Arabia: il mercato non si smuove e Ronaldo non scende in campo

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match contro l’Al-Riyadh, vinto per 1-0, a causa di un netto conflitto con la dirigenza del club. Secondo il quotidiano A Bola, il fuoriclasse portoghese sarebbe infastidito dall’immobilità della società sul mercato: secondo CR7, infatti, la squadra avrebbe avuto bisogno di rinforzi di livello per fronteggiare la corazzata dell’Al-Hilal guidata da Simone Inzaghi. In questa sessione di mercato, la formazione allenata da Jorge Jesus ha acquistato soltanto Abdulkareem, centrocampista iracheno di 21 anni, circostanza che avrebbe scatenato l’ira del cinque volte Pallone d’Oro, mentre l'Al-Hilal ha ingaggiato l'esperto difensore della Fiorentina Pablo Marì, è vicinissima all'acquisto di Kader Meitè dal Rennes, e sta tentando il colpaccio Benzema (ex compagno di reparto di Cr7 al Real Madrid).