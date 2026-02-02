L’Al-Nassrvince e convince anche senza Cristiano Ronaldo. Contro l’Al-Riyadh decide Sadio Mané: l’ex Liverpool firma il gol decisivo che regala i tre punti alla sua squadra, in attesa della gara dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.
Il CASO
L’Al-Nassr passa anche senza Ronaldo. Contro l’Al-Riyadh ci pensa Manè
Clamoroso in Arabia: il mercato non si smuove e Ronaldo non scende in campo—
Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match contro l’Al-Riyadh, vinto per 1-0, a causa di un netto conflitto con la dirigenza del club. Secondo il quotidiano A Bola, il fuoriclasse portoghese sarebbe infastidito dall’immobilità della società sul mercato: secondo CR7, infatti, la squadra avrebbe avuto bisogno di rinforzi di livello per fronteggiare la corazzata dell’Al-Hilal guidata da Simone Inzaghi. In questa sessione di mercato, la formazione allenata da Jorge Jesus ha acquistato soltanto Abdulkareem, centrocampista iracheno di 21 anni, circostanza che avrebbe scatenato l’ira del cinque volte Pallone d’Oro, mentre l'Al-Hilal ha ingaggiato l'esperto difensore della Fiorentina Pablo Marì, è vicinissima all'acquisto di Kader Meitè dal Rennes, e sta tentando il colpaccio Benzema (ex compagno di reparto di Cr7 al Real Madrid).
Si vince anche senza Cristiano Ronaldo—
Se da una parte la questione CR7 continua a preoccupare dirigenza e tifosi dell’Al-Nassr, dall’altra parla il campo: vittoria convincente per gli uomini di Jorge Jesus, che agganciano momentaneamente la vetta grazie al gol decisivo di Sadio Mané. L’ultima parola, come spesso accade, spetta al campo, e mai come oggi questa citazione assume un valore particolare: la squadra ha dimostrato di poter vincere anche senza il suo giocatore simbolo.
La classifica si fa sempre più intrigante, con l’Al-Nassr che non può più permettersi passi falsi vista la forma stratosferica dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La squadra ha gestito bene il gioco, creando numerose occasioni da gol, tra cui una rete annullata al 94’. In grande spolvero anche João Félix, che sembra finalmente esprimere appieno le qualità già intraviste ai tempi di Benfica e Chelsea. Resta ora da capire come si concluderà la vicenda: Cristiano Ronaldo tornerà a disposizione per aiutare la squadra o prevarrà la rabbia?
