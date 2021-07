LaLiga, il pallone per i derby e il Clasico sarà “elettrizzante”

L'atmosfera dei big match la si crea col calore dei tifosi ma può nascere anche da un pallone più accattivante. Puma e LaLiga hanno creato un design ad hoc per la sfera delle sfide più interessanti del campionato spagnolo...

I big match meritano sempre una cornice speciale. In attesa di uno stadio pieno (un po' come a Euro 2020 ma attenzione a non sottovalutare le varianti Covid) ecco che si pensa a un pallone speciale: una sfera dal design accattivante. Il progetto tra Puma e LaLiga, come riporta calcioefinanza.it, ha portato a presentare il nuovo design del pallone “Adrenalina”. Questo sarà il secondo strumento da gioco ufficiale della stagione 2021/22 de LaLiga Santander. Il pallone "elettrizzante" verrà utilizzato in alcuni incontri particolari come il Clasico, i derby e altre partite designate.

LaLiga, i due palloni sono "Accelarate" e "Adrenalina"

Il pallone “Accelerate”, quello principale (per la maggior parte degli incontri), è stato presentato lo scorso giugno. Il suo design richiama l’energia del fuoco. Ora, invece, arriva “Adrenalina”, con un’intensa combinazione di colori giallo e blu che si ispira alla potenza energetica di un temporale. "Adrenalina – spiega LaLiga in una nota – scenderà in campo in più della metà delle giornate del massimo campionato di calcio spagnolo. Per la seconda stagione consecutiva, le partite più speciali della Liga Santander avranno così un pallone specifico".

Il design di questo pallone si rifà alla forza elettrizzante di alcuni incontri decisivi per la stagione, dei big match, delle sfide che aumentano il battito cardiaco dei tifosi e fanno scorrere l’adrenalina nelle loro vene. Le partite in questione come il Clasico, il derby di Siviglia, i derby baschi e quelli di Barcellona, Madrid, Valencia o Andalusia. La prima sfida del campionato spagnolo dove vedremo il pallone è il derby di Siviglia. Puma, per affidarsi alla campagna di presentazione di questo secondo pallone ufficiale, ha potuto contare su calciatori dei top team come Luis Suárez, Jan Oblak e Antoine Griezmann. Il pallone “Adrenalina” è disponibile a partire dal 12 luglio, su Puma.com e in negozi selezionati in tutto il mondo.