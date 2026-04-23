Il Clásico tra Real Madrid e Barcellona non è solo una partita di calcio, ma due visioni di calcio e cultura completamente differenti che si affrontano. Nella storia del campionato spagnolo si sono giocati ben 191 "Clásicos", e nessuno di questi ha mai assegnato il titolo direttamente a una delle due squadre. L'anno scorso si è andati molto vicini a questo scenario, ma il Barcellona vinse solo qualche giorno dopo nel Derby catalano contro l'Espanyol dopo aver battuto la precedente il Real Madrid.

Ma quest'anno, se la differenza di punti dovesse restare invariata rispetto a ora, il Barcellona potrebbe vincere proprio conquistando la vittoria il 10 maggio nello scontro diretto con i rivali di sempre.

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MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Lamine Yamal del FC Barcellona viene trattenuto dal compagno di squadra Marc Casadó mentre i giocatori del Real Madrid Thibaut Courtois ed Eduardo Camavinga si scontrano con lui dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcellona allo Stadio Santiago Bernabéu, il 26 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Un tuffo nel Clásico, Stagione 2024-2025

Tutto ha avuto inizio alil, quando il mondo si aspettava la consacrazione die ha invece assistito a una lezione tattica senza precedenti con i catalani che hanno surclassato il Real Madrid grazie ad una super prestazione collettiva vincendo per. Passano pochi mesi al nuovo scontro diretto, in occasione della finale dicon il Barcellona che questa volta ne fa, subendonee portando a casa il trofeo umiliando i rivali.

L'ultimo Clásico della scorsa stagione fu proprio quello dell'11 maggio, contro un super Mbappé che segnò una tripletta, in un 4-3 che risulterà poi decisivo per la conquista del titolo, arrivato contro l'Espanyol nella successiva giornata.

In poche parole, la stagione scorsa è stata un incubo per il Real Madrid, che ha subito complessivamente 18 gol dal Barcellona in una sola stagione, segnando una delle pagine più nere della storia recente dei Blancos nei confronti dei rivali di sempre.

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