Il Barcellona si trova a +9 dal Real Madrid quando mancano 6 giornate al termine del campionato con lo scontro decisivo in programma il 10 maggio al Camp Nou.
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Il Clásico tra Real Madrid e Barcellona non è solo una partita di calcio, ma due visioni di calcio e cultura completamente differenti che si affrontano. Nella storia del campionato spagnolo si sono giocati ben 191 "Clásicos", e nessuno di questi ha mai assegnato il titolo direttamente a una delle due squadre. L'anno scorso si è andati molto vicini a questo scenario, ma il Barcellona vinse solo qualche giorno dopo nel Derby catalano contro l'Espanyol dopo aver battuto la precedente il Real Madrid.
Ma quest'anno, se la differenza di punti dovesse restare invariata rispetto a ora, il Barcellona potrebbe vincere proprio conquistando la vittoria il 10 maggio nello scontro diretto con i rivali di sempre.
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Un tuffo nel Clásico, Stagione 2024-2025Tutto ha avuto inizio al Santiago Bernabéu il 26 ottobre 2024, quando il mondo si aspettava la consacrazione di Kylian Mbappé e ha invece assistito a una lezione tattica senza precedenti con i catalani che hanno surclassato il Real Madrid grazie ad una super prestazione collettiva vincendo per 4 reti a 0. Passano pochi mesi al nuovo scontro diretto, in occasione della finale di Supercoppa Spagnola con il Barcellona che questa volta ne fa 5, subendone 2 e portando a casa il trofeo umiliando i rivali.
L'ultimo Clásico della scorsa stagione fu proprio quello dell'11 maggio, contro un super Mbappé che segnò una tripletta, in un 4-3 che risulterà poi decisivo per la conquista del titolo, arrivato contro l'Espanyol nella successiva giornata.
In poche parole, la stagione scorsa è stata un incubo per il Real Madrid, che ha subito complessivamente 18 gol dal Barcellona in una sola stagione, segnando una delle pagine più nere della storia recente dei Blancos nei confronti dei rivali di sempre.
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