L’Almeria polemizza sui social: “Serata a Berlino-Madrid”

Real-Almeria, terminata 3-2 per i padroni di casa ha provocato fiumi e fiumi di polemiche. Gli ospiti chiudono la prima frazione sopra di due grazie alle reti di Ramazani e di Gonzalez, ma nella ripresa al minuto 57 Jude Bellingham trasforma il rigore che rimette i blancos nel match. Andiamo ora al minuto 60 prima sliding door importante del match. L’Almeria segna il tris con Arribas in una azione però principiata da un presunto fallo di Lopy su Bellingham. Una manata sul volto del centrocampista inglese che costringe l’arbitro ad annullare il gol. Ora, il secondo evento clou. Al minuto 67 scodella il pallone Tcouhmeni e Vinicius insacca in rete con un colpo sospetto. Il gol viene inizialmente annullato per un fallo in attacco, ma dopo la review il direttore di gara decide di assegnare il 2-2. Caravajal firmerà poi il terzo gol per i galacticos che si aggiudicheranno un match al cardiopalma. Ma per l’Almeria non finisce qui. Il secondo gol di Vinicius rimane il momento focale della gara, un gol che per i Rojoblancos sarebbe da annullare, sia per un fallo in attacco che per il presunto tocco di braccio. Sul sito X il club oggi ha riproposto alcune foto della gara con una descrizione ironica che ha riaperto la polemica tra gli utenti. “Alcune foto della serata di Berlino Madrid”.