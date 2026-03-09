La Fa Cup ha messo in pausa il campionato per un weekend, ma non temete perché l'Angolo della Premier League tornerà settimana prossima per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello del mondo. Tornando alla Fa Cup, il torneo del calcio più antico del m0ndo, anche nel Quinto Turno non sono mancate sorprese. Il Port Vale ultimo in League One ha eliminato il Sunderland, mentre a Craven Cottage il Southampton è passato 1-0. Bene il Manchester City a Newcastle, partita intensa per l'Arsenal che elimina il Mansfield Town grazie a una prodezza del solito Eberechi Eze. Questa sera si chiude il quadro con il derby tra West Ham e Brentford.
Focus Fa Cup
L’Angolo della Fa Cup, edizione speciale: Port Vale da favola, Arsenal che rischio. Wrexham da applausi
Miracolo Port Vale, il Giant Killing di Waine e esultanza alla Shearer
Il Giant Killing del Quinto Turno di Fa Cup porta la firma di Ben Waine che al minuto 28 sfrutta al meglio l'assist di Dajaune Brown e timbra il cartellino di giornata. Per Waine esultanza alla Alan Shearer, Pubblico del Vale Park in delirio. Il Port Vale che lotta per non retrocedere in quarta serie, pe novanta minuti pensa solo alla Coppa di Inghilterra e riesce nell'impresa. Il Sunderland undicesimo in Premier League non fa valere le tre categorie di differenza e abbandona il torneo più vecchio del mondo. La favola del Port Vale viene narrata davanti a diecimila spettatori che per un pomeriggio dimenticano di essere ultimi in League One. Il bello della Fa Cup.
Eze prestigiatore anche in FA Cup, Saints corsari a Craven Cottage
Il Manchester City vince 3-1 in casa di un Newcastle poco attento, l'Arsenal si complica la vita in casa di un Mansfield Town, squadra di terza serie, aggressivo e con un gran cuore. Mikel Arteta nella ripresa butta nella mischia un certo Eze, maglia numero dieci e numeri da prestigiatore. Grande gol e 2-1 per i Gunners che vale il pass al turno successivo. Il Liverpool liquida i Wolves con un 3-1 senza appello, il Leeds a Elland Road travolge il Norwich 3-0, mentre il Wrexham accarezza il sogno. I gallesi perdono 4-2 contro il Chelsea in casa, ma tengono sulle spine i Blues portandoli ai tempi supplementari. L'altro colpo di giornata è del Southampton che vince 1-0 a Craven Cottage eliminando il Fulham. Questa sera nell'East London si chiude io cerchio con West Ham - Brentford.
