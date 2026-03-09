La Fa Cup ha messo in pausa il campionato per un weekend, ma non temete perché l'Angolo della Premier League tornerà settimana prossima per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello del mondo. Tornando alla Fa Cup, il torneo del calcio più antico del m0ndo, anche nel Quinto Turno non sono mancate sorprese. Il Port Vale ultimo in League One ha eliminato il Sunderland, mentre a Craven Cottage il Southampton è passato 1-0. Bene il Manchester City a Newcastle, partita intensa per l'Arsenal che elimina il Mansfield Town grazie a una prodezza del solito Eberechi Eze. Questa sera si chiude il quadro con il derby tra West Ham e Brentford.