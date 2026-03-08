Le storie della competizione nazionale più famosa d'Inghilterra non smettono mai di stupire: oggi ci ha pensato un amante di Alan Shearer a combinare un dispetto al più famoso club di Sunderland

Pietro Rusconi Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 19:17)

Le competizioni nazionali inglesi regalano sempre sorprese ed emozioni. Esiste sempre la possibilità che qualche squadra di bassa lega riesca a superare il Golia da milioni e milioni di fatturato e stipendi. È così accaduto per gli ottavi di finale di FA Cup. Non tutti i risultati sono andati in favore delle squadre delle divisioni inferiori, nonostante questa formula abbia permesso di avere delle sfide combattute.

L'Arsenal capolista ha dovuto sudare contro il modesto Mansfield, così come il Chelsea ha dovuto sconfiggere il Wrexham solo dopo i tempi supplementari. City e Liverpool se la sono cavata discretamente rispettivamente contro Newcastle (3-1) e Wolves (3-1), in attesa di Leeds-Norwich e West Ham-Brentford. Tuttavia, ci sono due partite giocate oggi che hanno rispettato la tradizione del ribaltamento del pronostico. Il Fulham ha ceduto al Southampton per 0-1 ma soprattutto il Sunderland ha perso per 1-0 contro il Port Vale, club di terza divisione inglese.

L'impresa del Port Vale Il Sunderland sta vivendo una buona stagione al rientro in Premier League dopo 10 anni dall'ultima presenza. Un mercato intelligente (Xhaka, Brobbey e la conferma di Le Fee) unito ad un buon allenatore come il francese Regis Le Bris, ha portato i black cats all'attuale 11esimo posto nella prima divisione inglese. Durante la prima parte della stagione il Sunderland ha occupato anche i posti europei ma con il prosieguo dell'annata i risultati si sono normalizzati.

Quello che non ci si aspettava però, è stata l'eliminazione negli ottavi di FA Cup. Le Bris non ha nemmeno adottato un turn-over selvaggio, poiché in campo, a parte Xhaka, erano presenti praticamente tutti i titolari. Dall'altra parte del campo però c'era il Port Vale, squadra di Stoke-on-Trent e attualmente all'ultimo posto della League One (la Serie C inglese). La sfida è terminata 1-0 in favore dei padroni di casa nonostante i 17 tiri dei biancorossi e le 4 grandi occasioni sprecate. L'eroe di giornata è Ben Waine, punta neozelandese e grande tifoso del Newcastle. Dopo aver insaccato con un colpo di testa dalla battuta di un angolo al 26', il 24enne ha esultato come il suo idolo bianconero Alan Shearer.

