Mentre in Serie A i gol si contano con il contagocce la Premier League è spettacolo puro. Altra giornata di emozioni forti, gol e show. Dietro il tendone rosso del massimo campionato inglese Mikel Arteta e Pep Guardiola continuano a recitare il copi0ne perfetto per un film candidato al Premio Oscar. Il Manchester City dopo un rocambolesco 3-3 in casa dell'Everton lascia a Liverpool punti decisivi per il titolo, l'Arsenal vince contro il Fulham e torna avanti in classifica. In coda il Tottenham di De Zerbi espugna il Villa Park, mentre il West Ham precipita in casa dell'Everton e adesso rischia seriamente la retrocessione.

Dietro il tendone

Pep Guardiola dopo la partita di Premier League Everton - Manchester City - Getty Images

Mentre l'Arsenal vince il London derby contro il Fulham per 3-0, il City rovina la partita dell'anno con due pasticci targati Guehi e Donnarumma, l'Everton risorge e a otto minuti dalla fine trova addirittura la rete del 3-1. Haaland e Doku (al minuto 97) rimettono in equilibrio la gara. Due punti persi però per il Manchester City che adesso, anche in caso di vittoria nel recupero contro il Crystal Palace, non avrà più il destino nelle proprie mani. I Gunners non possono più sbagliare, il titolo è più vicino che mai.

Spurs punti d'oro a Birmingham, al London Stadium andrà in scena il testa coda di questa stagione di Premier League

London Stadium, stadio del West Ham United - Ph Il Calcio a Londra (Antonio Marchese)

In coda alla Premier League il Tottenham di Roberto De Zerbi risorge in casa dell'Aston Villa, Gallagher e Richarlison regalano agli Spurs i tre punti più importanti della stagione. Il West Ham di Nuno Espirito Santo capitola per 3-0 in casa del Brentford, adesso gli Hammers sono terz'ultimi in classifica a quota 36 punti, a meno 1 dal Tottenham che vincendo al Villa Park si è portato a quota 37 punti. Domenica pomeriggio al London Stadium sarà West Ham Unuted-Arsenal, la sfida che andrà in scena nell'East London potrebbe davvero decidere una stagione, in tutti i sensi.