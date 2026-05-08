Il Liverpool ha fatto parzialmente marcia indietro sul contestato aumento dei prezzi dei biglietti dopo settimane di proteste da parte dei tifosi. Il club inglese, finito nel mirino per i rincari annunciati a marzo, ha comunicato che applicherà soltanto “un aumento legato all’inflazione” per la prossima stagione, congelando poi i prezzi nell’anno successivo. La contestazione era esplosa ad Anfield con cartellini gialli esposti sugli spalti e con il messaggio “L’anima di Anfield è a rischio”, oltre a proteste simboliche contro la proprietà del Fenway Sports Group. La decisione - riporta ESPN - arriva mentre anche i proprietari dei Boston Red Sox sono sotto pressione negli Stati Uniti, tra risultati deludenti e richieste dei tifosi di cedere il club.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Liverpool reduced its planned ticket price increases after strong protests from supporters at Anfield.



· Fans accused the club of greed and organized demonstrations, including boycotting food and drink purchases inside the stadium and holding yellow protest cards… pic.twitter.com/4UM1mSKiTf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026

Proteste e pressioni: il Liverpool corregge il piano sui biglietti

La scelta delrappresenta un tentativo di abbassare la tensione con una tifoseria che aveva accusato il club di “ignorare” le difficoltà economiche dei sostenitori. Nonostante i risultati sportivi e i ricavi record superiori ai 952 milioni di dollari registrati nell’ultimo esercizio fiscale, molti tifosi hanno contestato la decisione di aumentare ancora il costo di abbonamenti e biglietti. Il gruppo Spirit of Shankly, tra i principali promotori della protesta, aveva definito gli aumenti “una scelta dettata dall’avidità” e non una necessità economica. Le contestazioni si sono viste anche dentro Anfield, con migliaia di tifosi che hanno mostrato cartellini gialli sugli spalti e aderito a iniziative di boicottaggio contro cibo e bevande venduti allo stadio.

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Di fronte alla crescente pressione, il club ha annunciato una revisione del piano: rincaro limitato all’inflazione nella prossima stagione e prezzi bloccati in quella successiva. La società ha inoltre promesso di “esplorare idee commerciali” insieme al Supporters Board per evitare ulteriori aumenti in futuro, pur avvertendo che senza nuove soluzioni economiche potrebbero comunque rendersi necessari altri rincari. La vicenda arriva in un momento delicato anche per Fenway Sports Group e per il proprietario John Henry, già contestati negli Stati Uniti dai tifosi dei Boston Red Sox, convinti che la proprietà stia privilegiando sostenibilità economica e profitti rispetto al rapporto emotivo con la propria base storica di sostenitori.

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