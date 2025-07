Il calciatore spagnolo si è reso protagonista di una storia apparentemente surreale, ma dai connotati decisamente reali rischiando l'intervento chirurgico.

Luca Gilardi 30 luglio - 20:34

Carles Perez è al centro di una vicenda dai tratti decisamente singolari, che potrebbe comportare ad alcune conseguenze piuttosto serie. L'ex calciatore della Roma, milita attualmente nell'Aris Salonicco, squadra del campionato greco. Proprio la stampa locale riporta l'incidente che lo ha visto coinvolto mentre era a passeggio con il proprio cane, nei pressi della zona in cui vive. Secondo quanto riferito dal quotidiano Ethnos, l'aggressione sarebbe scaturita dall'incontro con un altro cane, apparentemente libero e senza nessuno al seguito.

Carles Perez ora rischia un intervento chirurgico — Lo spagnolo è intervenuto cercando di dividere i due animali ma ad avere la peggio sarebbe stato lui stesso. In seguito al morso dell'altro cane, infatti, Carles Perez ha rimediato un profondo taglio ai genitali. Subito dopo è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato attualmente. Di conseguenza, sarà costretto a saltare la prossima sfida dell'Aris, in programma per la giornata di domani, giovedì 31 luglio, contro l'Araz.

Il club greco è intervenuto subito in difesa del proprio tesserato ed è pronto a procedere per vie legali nei confronti del proprietario del cane in questione, reo di averlo lasciato libero e completamente solo al momento dell'aggressione nei confronti del malcapitato giocatore iberico.

Il passato alla Roma — Perez ha militato per qualche anno in Italia, con la maglia della Roma. Arrivato dal Barcellona nel gennaio 2020 con la formula del prestito, il funambolico esterno destro era stato poi riscattato dai giallorossi per una cifra pari a 13 milioni di euro. Tuttavia, nelle due stagioni successive, il suo rendimento non è affatto in linea con le aspettative.

Per questo motivo, i capitolini decidono di mandarlo in prestito al Celta Vigo. Proprio il club spagnolo lo acquista a titolo definitivo nell'estate del 2023, per poco più di 5 milioni. Da quel momento, la carriera dell'ex blaugrana vive qualche alto e molti bassi, fino ad arrivare al nuovo trasferimento temporaneo, che lo porta in Grecia. Oggi un momento per lui difficile, con l'augurio che possa presto tornare in campo.