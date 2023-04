L’América Mineiro e l’intelligenza artificiale: la nuova maglia presentata in stile ChatGPT

ChatGPT è ormai noto in tutto il mondo e la società brasiliana, con sede nella città di Belo Horizonte, lo ha abilmente utilizzato per svelare il suo nuovo kit…

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer, traducibile in “trasformatore pre-istruito generatore di conversazioni”, definizione Wikipedia) ha avuto ripercussioni in tutto il mondo e l’América Mineiro ne ha approfittato per svelare la sua nuova maglia. L’intelligenza artificiale avanza a passi da gigante, così come le ingegnose presentazioni che, con la crescente influenza dei social network, hanno iniziato a tenersi stabilmente sui canali ufficiali.