Le bizzarrie dell’ex Rangers Ryan Kent: cercasi babysitter per il suo…coccodrillo

Dalla Turchia fanno sapere che l'ala sinistra inglese, ora al Fenerbahce, starebbe cercando qualcuno che si prenda cura del suo animale domestico. In Scozia "é ben noto il suo interesse speciale per i rettili"...

L'annuncio non è dei più comuni. Ryan Kent, passato dai Glasgow Rangers al Fenerbahce quest'estate a parametro zero, sta cercando una babysitter che accudisca il suo...coccodrillo.

Stravagante e bizzarro, come il suo annuncio di lavoro. L'ala sinistra inglese Ryan Kent ha lasciato i Glasgow Rangers dopo cinque stagioni e quest'estate si è legato ai turchi del Fenerbahce a parametro zero, firmando un contratto quadriennale fino al 2027. In Scozia i tifosi Gers avevano ormai fatto il callo con le abitudini poco ortodosse dell'inglese classe '96.

Come riporta il sito turco "EnsonHaber", Kent "è noto per avere un interesse speciale per gli animali selvatici". Durante l'esperienza ai Glasgow Rangers, Ryan possedeva due coccodrilli, come rivelato dal capitano della squadra scozzese, James Tavernier.

Una volta Kent ha anche deciso di comprare un piccolo serpente all'ex compagno di squadra Nikola Katic, difensore croato ora in forza allo Zurigo, come regalo di Natale nel 2018. Insomma, per chi ha conosciuto Kent non sembrerà poi così strano l'ultimo annuncio di lavoro del giocatore, che sta cercando una babysitter per il suo coccodrillo. La stampa turca, invece, è rimasta sbigottita e ha anche rivelato quale sarà il compenso per la bizzarra mansione: stipendio di 3.000 dollari e un'assicurazione sanitaria.

