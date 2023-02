Le Classique, Mbappé e Messi fan tutto loro e lanciano il PSG verso il titolo

Prima Messi per Mbappé e poi viceversa, e di nuovo. Tre reti marchiate da quei due mostri: centro numero 700 con i club per l'uomo che ha sollevato l'ultima Coppa del Mondo e l'ottavo contro l'OM per l'attaccante parigino che fa 199 e 200 col PSG.

Emanuele Landi

Le Classique è una partita speciale ma questa sfida (87° nella storia della Ligue 1) può valere un pezzo di stagione. La seconda e la prima della classe, separate da soli 5 punti, di fronte al Velodrome con una coreografia da brividi, anche se solo da parte dei padroni di casa. Tudor contro Galtier, salvato dall'esonero dalla rete di Messi nell'ultima sfida. Sorridono i parigini (grazie ai due fenomeni davanti) che provano a scacciare le recenti critiche e a scappare via in campionato. 199 e 200 con il PSG per Mbappé e 700 per Messi con i club. Anche Donnarumma protagonista con le sue parate ma la scena se la prendono quei due.

Nel primo quarto d'ora un brutto infortunio muscolare costringe Kimpembe ad alzare bandiera bianca e a uscire in barella. Ritmi alti, visti i grandi protagonisti in campo, ma poche occasioni nei primi venti minuti e alla prima accelerazione la sblocca Mbappé. Assist di Messi e taglio da sinistra a destra del francese che fa a fette la difesa dei padroni di casa. Il fenomeno ex Monaco restituisce il favore all'argentino, dopo 5 minuti e il PSG raddoppia ne Le Classique. Sul finire del primo tempo due volte Mbappe e Marquinhos sfiorano il tris. Solo una punizione dal limite di Alexis Sanchez sporca i guantoni di Donnarumma.

Nella ripresa il primo guizzo è di Sanchez che non riesce a sorprendere il portiere della nazionale italiana in uscita ma dopo pochi minuti cadono le flebili speranze degli uomini di Tudor. Assist spaziale della Pulce per Mbappé che riesce a fare 200 col PSG. Due attaccanti fenomenali che vincono da soli Le Classique e forse anche un pezzo di Ligue 1. Lo 0-3 è il decimo gol con la loro "connessione" e tutte le tre reti del match vedono loro o con gol o con assist. Donnarumma, poi, super su Sanchez e aiutato dal palo tiene la porta inviolata: sembra una notizia visto il recente periodo degli uomini di Galtier. Dopo la sconfitta in Coppa di Francia, il Psg si prende la rivincita ne Le Classique e mette un tassello importante all'ennesima Ligue 1.