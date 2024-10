Le Classique: storia di una rivalità “inventata” dai dirigenti

Le Classique, il "derby" di Francia fra Marsiglia e Parigi; un po' come Napoli e Juventus, esiste per ragioni territoriali e non per effettive ragioni di competitività sportiva: la storia

Michele Bellame 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 18:08)

Rivalità recente non significa che abbia meno importanza, o che ci sia meno sapore nelle loro partite. Fra Parigi e Marsiglia è, anche in questo caso, come spesso accade, una sfida fra il nord ed il sud di una nazione. Le Classique è spesso paragonata alla partita fra Juventus e Napoli: una sfida che non ha soltanto i toni della mera rivalità sportiva, ma anche quelli storico culturali, e, appunto, geografiche.

OM e Paris Saint Germain, una rivalità decisa a tavolino L'antagonismo inizia in geografia: Parigi è la capitale, Marsiglia è la seconda città di Francia. Le due città si differenziano per numerosi parametri, come quelle culturali e sociologiche.

In campo, la vera rivale del Paris è cambiata negli anni, anche perché la squadra della capitale è diventata un colosso europeo soltanto grazie all'arrivo degli emiri. Fra gli anni settanta e gli anni ottanta, le partite fra le due squadre non avevano il gusto della rivalità. Le rivali del Marsiglia il Saint-Etienne ed il Bordeaux, fra gli anni 70/80. Ad esse, vanno aggiunte il Nizza ed il Nimes, con le quali c'è una contesa regionale.

Quando però, il Bordeaux, aveva iniziato una fase calante della propria storia, fino oggi a scomparire dal calcio che conta, l'eccentrico presidente Bernard Tapie del Marsiglia puntò al Paris come nuova rivale ed effettiva contendente per il primato in classifica.

Il primato nell'89 ed il calo negli anni 2010 Proprio nel 1989, il Marsiglia vinse lo scudetto, e nella partita al Velodrome, fu fatto divieto ai tifosi del Paris di assistere alla partita. Quell'episodio, è stato l'inizio di una serie di sfide importanti fino alla fine degli anni novanta. Le due squadre, in quel periodo, sono state le uniche francesi a vincere una coppa europea: il Marsiglia nel 1993 ha vinto la Champions League, mentre il Paris ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1996.

Questa rivalità, sebbene concepita dai dirigenti delle due squadre e non per effettivi antagonismi competitivi, è proseguita anche nel decennio successivo. A partire dal 2000, quando, in occasione delle sfide fra le due squadre, c'erano misure di sicurezza molto importanti per prevenire scontri fra le tifoserie. Il picco, è stato nel 2010, quando il Marsiglia era in pieno splendore, e riuscì a vincere, nello stesso anno, campionato e coppa nazionale.

Tuttavia, è stata l'ascesa del Paris a raffreddare questa accesa e artificiale sfida: il fascino sportivo delle partite contro il Marsiglia, si è affievolito, perché la forza competitiva della squadra parigina ha, di fatto, appiattito la concorrenzialità della Ligue One. D'altronde, il Marsiglia non ha vinto per ben nove anni contro il Paris Saint Germain, dal 2011 al 2020.