Il giovedì calcistico ci ha regalato alcune gare importanti soprattutto per quanto riguarda il campionato spagnolo e quello olandese. Sono tre le sfide de LaLiga, a cominciare da Levante-Siviglia terminata 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alla doppietta di Romero. Poteva essere finalmente l'occasione buona per gli ospiti per respirare un po' ed allontanarsi dalla zona retrocessione, ma il Levante ha saputo vendere cara la pelle e hanno riaperto ogni discorso fino all'ultima giornata.

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Trionfo casalingo anche per il Rayo Vallecano, che ha superato di misura l'Espanyol grazie all'1-0 segnato da Camello a gara quasi conclusa. La terza ed ultima gara è stata invece Real Oviedo-Villarreal: la partenza sprint degli ospiti grazie al calcio di rigore trasformato da Pepé non è bastata per cogliere i tre punti, perché la rete di Chaira ha fissato il risultato sull-1-1 finale. Un pareggio che comunque non compromette il discorso legato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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In Olanda invece si sono disputate due gare che hanno offerto uno spettacolo molto differente: 0-0 avaro di emozioni tra Go Ahead Eagles e AZ, 6-1 pirotecnico tra PSV e Zwolle. I padroni di casa consolidano così il primato in classifica grazie alle doppiette di Pepi e Bajraktarevic, alla rete di Driouech e all'autogol di Jensen. Per gli ospiti il solo gol della bandiera è stato messo a segno da Buurmeester. Ora, dopo l'antipasto del giovedì. è il momento di tuffarci in un weekend calcistico che si preannuncia ricco di emozioni e verdetti importanti.

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