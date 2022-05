Le vacanze di Haaland: con la maglia del Boca Juniors a Marbella…

Il norvegese, nuovo centravanti del Manchester City di Guardiola, ha indossato ancora una volta la maglia degli xeneizes, ma col 10 di Diego

Davide Capano

Mentre al Boca Juniors si festeggia la vittoria di giovedì contro il Deportivo Cali e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores, in Europa c’è un attaccante che festeggia il passaggio a modo suo. Si tratta di Erling Haaland, il nuovissimo rinforzo del Manchester City: in vacanza a Marbella (Andalusia, Spagna), e in attesa di firmare il contratto che ufficializza il trasferimento alla corte di Guardiola, il centravanti ex Borussia Dortmund, che già una volta si è fatto fotografare con la maglia xeneize, ha mostrato di nuovo il suo fanatismo per il team 34 volte campione d’Argentina.

Come in quell’occasione, nella primavera 2021, ma ormai in maniera disinvolta, la stella della Norvegia è stata immortalata con indosso la divisa del Boca, in questo caso azul y oro al posto della gialla indossata per quel vecchio post da oltre due milioni di like.

E non un dettaglio da poco: la casacca che si vede in queste ultime foto ha un numero davvero speciale per il mondo del calcio in generale e per gli argentini in particolare: il 10 di Diego Armando Maradona.

Da dove viene l’amore di Haaland per il Boca? Sebbene l’interesse per il club provenisse da prima, a fargli scoprire definitivamente questa passione è stato Leonardo Balerdi, ex Boca e suo compagno di squadra in Germania, che ha finito per trasformarlo in un tifoso a tutti gli effetti.