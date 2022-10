Leeds, una nuova maglia si ispira al Newell’s: in omaggio al Loco Bielsa!

Un emblematico marchio sportivo inglese ha lanciato una maglietta in onore del Loco e della filosofia del Newell's Old Boys

Davide Capano

L’ultima esperienza di Marcelo Bielsa sulla panchina del Leeds United non ha lasciato solo prodezze calcistiche – come la promozione in Premier League – ma anche un fortissimo legame affettivo con i suoi tifosi e la città.

Il Loco, infatti, ha già una via con il suo nome (“Marcelo Bielsa Way”) che collega il Trinity Leeds con il centro commerciale della cittadina. E ora avrà anche una maglia tributo con i colori del Newell's Old Boys!

L’eredità di Marcelo

Infatti il marchio Admiral Sportswear, il più antico d’Inghilterra e che ha avuto sponsorizzazioni con società come Leeds e Manchester United, ad esempio, ha lanciato questo design rossonero ispirato alla filosofia de La Lepra e all’eredità lasciata da Bielsa.

“Il Leeds è gemellato con molte grandi città del calcio, Dortmund e Lille per citarne solo due. Tuttavia, negli ultimi anni è stato il collegamento dei tifosi con la città argentina di Rosario, a più di 11.169 km di distanza, che ci ha ispirato a lanciare il nostro prossimo kit”, scrive sui social il noto brand per promuovere la maglia, indossata da Simon Rix, bassista dei Kaiser Chiefs, una rock band di Leeds.

“Volevano rendere omaggio all’influente, meticoloso, affettuoso e appassionato Marcelo Bielsa. Oltre a intitolare a lui lo stadio, come hanno fatto in Argentina, qui rendiamo i nostri omaggi con un lancio speciale”, hanno aggiunto dall’account Instagram @thesquareball.

Non è un tributo pagato dallo stesso Leeds United, dal momento che i Peacocks indossano un altro logo tecnico, ma un lancio particolare di quest’azienda che utilizzerà il suddetto design in modo che i fan possano indossare i colori del Newell's con disinvoltura, non solo per scopi sportivi. L'amore per il Loco non conosce confini...

(Photo by Carl Recine - Pool/Getty Images)

Bielsa è arrivato a Elland Road nel 2018, con il club in Championship e ha portato il Leeds in Premier dopo 16 stagioni. E una volta nella massima serie, il team è arrivato nono, ottenendo il maggior numero di punti (59) di una squadra neopromossa in Premier League dal 2001.