Leeds, Mark ha salvato la vita di una bimba ma ora è malato terminale: Bielsa lo invita allo stadio

Marcelo Bielsa ha inviato un messaggio speciale a un tifoso del Leeds con un cancro terminale allo stomaco, che si godrà dal vivo il match col West Bromwich Albion ad Elland Road

La storia di Mark White è famosa tra i tifosi del Leeds. Nel 1993, sebbene non sapesse nuotare, si tuffò in un lago per salvare la vita a una bambina di quattro anni che stava annegando. L’anno scorso gli è stato diagnosticato un cancro terminale allo stomaco e il club di mister Marcelo Bielsa adesso ha voluto coccolarlo con un bel gesto. Giovedì, infatti, l’uomo ha appreso che sarà uno dei pochi fan che potranno vedere dal vivo l’ultima gara stagionale della squadra in Premier League – la prima volta a porte semiaperte dalla promozione dell’anno scorso – ad Elland Road.