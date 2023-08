Leicester, che esordio per Casadei: il suo gol stende il Cardiff nel finale

Una mezz'ora in campo è bastata all'ex capitano dell'Inter Primavera e miglior giocatore del Mondiale U-20 per bagnare il suo esordio con le Foxes con il gol vittoria siglato al 92'...

Sergio Pace Redattore

Non poteva regalarsi esordio migliore Cesare Casadei. Alla prima con il Leicester, in prestito dal Chelsea, l'ex capitano dell'Inter Primavera ha regalato in extremis la vittoria alle Foxes contro il Cardiff nella terza giornata di Championship.

Casadei, l'esordio con il Leicester bagnato con il gol vittoria

Decisivo, risolutore e prezioso. Casadei ha bagnato il suo esordio con il Leicester (in prestito dal Chelsea) con il gol vittoria in pieno recupero che ha permesso alle Foxes di stendere il Cardiff 2-1 e di ottenere il terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato (in precedenza vittorie contro Coventry nell'M69 derby e Huddersfield). L'ex capitano della Primavera dell'Inter e migliore giocatore del Mondiale U-20 è entrato al 62' della ripresa al posto di Ndidi e al 92', su assist di Vardy, ha risolto una piccola mischia in area con un tocco di sinistro.

Ci è voluta quindi la zampata vincente di Casadei per rompere l'equilibrio nel finale, dopo che l'ex Arsenal e Juventus, Aaron Ramsey, aveva replicato poco prima dell'intervallo all'iniziale vantaggio Foxes siglato da Marcal-Madivadua. Casadei si è regalato un esordio con i fiocchi davanti al pubblico di casa del King Power Stadium. Il centrocampista classe 2003 è stato nominato "Player of the Match". Il Leicester di Maresca, intanto, viaggia a punteggio pieno dopo tre partite.