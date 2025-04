Lens, Nzola fuori rosa: ennesima esclusione per motivi disciplinari

Nzola fuori rosa al Lens per l’ennesimo episodio disciplinare: dopo un altro ritardo a un allenamento, l’attaccante finisce nella squadra B. Il riscatto da parte del club appare lontano

Silvia Cannas Simontacchi 7 aprile - 17:28

In Francia continua a far parlare di sé – e non certo in positivo – M'Bala Nzola. l’attaccante di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Lens, è rimasto fuori dalla lista convocati della squadra giallorossa anche nell’ultima gara contro il Saint-Étienne. Un’assenza che non ha nulla a che vedere con scelte tecniche: si tratta infatti dell’ennesimo provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore.

Dalla squalifica al "bonus etico" perduto Non è la prima volta che l’attaccante angolano finisce sotto i riflettori per questioni legate al suo comportamento. Solo poche settimane fa, Nzola aveva perso il “bonus etico” previsto dal contratto dopo una squalifica rimediata per un gesto di stizza: il lancio di un pallone contro l’arbitro. Un fatto che aveva già creato malumore all’interno dello spogliatoio.

Lens, ritardo fatale e retrocessione in Serie C — La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo ritardo a un allenamento. Una leggerezza che, stavolta, non gli è stata perdonata: il Lens ha deciso di prendere provvedimenti concreti, retrocedendo Nzola alla squadra B, che milita nel campionato di National 1, l’equivalente della Serie C francese.

Una scelta netta, che conferma la volontà del club di mantenere una linea dura sul piano disciplinare. Alla luce della situazione, un riscatto da parte del Lens appare sempre più improbabile: a pesare non è solo il rendimento altalenante in campo, ma soprattutto l’atteggiamento fuori dal rettangolo di gioco.

Will Still: "Chi sbaglia, paga" — A spiegare la decisione è stato direttamente l’allenatore Will Still, che non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti. Sono stato molto chiaro su questo: quando si oltrepassa una linea, si prendono delle decisioni". Una presa di posizione ferma e inequivocabile, che lascia intendere come la pazienza dello staff tecnico sia ormai al limite. Per Nzola, il futuro in maglia giallorossa sembra sempre più lontano.