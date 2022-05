L’eroe di Amsterdam, Mijatovic: “Il Liverpool non è completo come il Real Madrid”

L’ex attaccante montenegrino, decisivo nella Champions 1998 con la Juventus, ha analizzato la grande stagione dei Blancos in vista della finale di Parigi col Liverpool

Davide Capano

Il Real Madrid ha vinto la sua settima Champions League nel 1998 contro la Juventus grazie a un discusso gol di Predrag Mijatovic. Immortalato nella storia della Casa Blanca, l’ex attaccante montenegrino ha parlato del presente del team allenato da Carlo Ancelotti e dell’imminente finale contro il Liverpool di Klopp.

“Quale squadra in Europa ha otto giocatori che hanno vinto quattro Champions League? È molto difficile ottenere ciò che ha il Real Madrid – ha dichiarato il 53enne in un’intervista con El Larguero –. Non credo che il Liverpool abbia una squadra migliore, nessuno ne ha una completa come il Real Madrid. Benzema fa gol in tutti i modi e da ogni posizione, Vinícius è cresciuto molto, Rodrygo sta studiando da top player. Il resto della squadra ha grandissima esperienza”.

In merito alla semifinale di ritorno contro il City e all’ultimo ostacolo da superare per Benzema&soci, Mijatovic ha confessato: “Arrivano sicuramente in vantaggio dal punto di vista psicologico, oltre che fisico perché il Liverpool si sta ancora giocando la Premier. Sono arrivati in finale rimontando PSG, Chelsea e City. A livello personale non ricordo una impresa del genere ma posso dire che al Bernabéu dopo il gol del pari non c’era nessuno che pensava di non farcela. L’energia e il carattere trasmesso dalla gente è una simbiosi unica, che appartiene solo al Real Madrid”.

Per quanto riguarda il lavoro del tecnico italiano, Pedja ha chiarito la sua ammirazione. “È un fenomeno, me lo ha confermato anche Rummenigge. É un allenatore capace di instaurare un rapporto molto stretto, con i calciatori fondato sul rispetto reciproco e senza mai perdere le staffe. Si fa rispettare senza parlare troppo. Non ho sentito nessun giocatore parlare male di lui. È qualcosa di molto difficile dopo tanti anni, gli lascia prendere decisioni”, ha spiegato.

Il Real Madrid si sta preparando per la finale di Champions League di Parigi contro i Reds che potrebbe significare il 14esimo titolo nel massimo torneo europeo per club. Mijatovic spera di festeggiare ancora, come fece quella notte del 20 maggio 1998 ad Amsterdam contro Del Piero, Zidane e compagni.