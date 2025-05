L’estate delle prime volte

Gli eroi della serata, però, non sono stati i tre pretoriai di Ange Postecoglou, al suo primo trofeo internazionale europeo in carriera. Ad indossare il mantello e condurre il club londinese alla vittoria sono stati principalmente Gugliemo Vicario e Brennan Johnson . Il primo, con interventi prodigiosi, di cui uno a pochi secondi dal triplice fischio, con cui ha sigillato il risultato in favore degli Spurs. Il secondo, invece, ha propiziato la rete sufficiente e necessaria per regalare l’Europa League alla sua squadra. Proprio lui, tra i più criticati di questa stagione, che addirittura ha scelto mesi fa di disattivare i commenti sotto i suoi post sui social per i troppi insulti ricevuti. Lo stesso per cui il Tottenham ha sborsato 50 milioni nelle casse del Nottingham Forest e che da poco è diventato l’idolo dei suoi tifosi.

Non sarà stata la partita più bella della stagione e forse non ha neanche vinto la squadra più attrezzata, ma quella con più fame. Perché il Tottenham, forse per la prima volta in stagione, è sceso in campo con occhi iniettati di sangue, per scrivere una meravigliosa pagina di storia e strappare il pass per la prossima Champions League, con tutti i benefici del caso. Crolla, invece, non per la prima volta bensì per l’ennesima, lo United. I Red Devils avranno tutta l'estate per costruire nuove fondamenta e provare a risollevarsi dopo stagioni davvero difficili, culminate con quella attuale che può definirsi tra le peggiori della sua storia. Da oggi, immaginiamo, soffia un impetuoso vento di rivoluzione in quel di Manchester. Speriamo, per l'ultima volta.