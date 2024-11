Levante, l’iniziativa per Valencia: all’asta le magliette sporche di fango

Il Levante UD scende in campo con un'iniziativa di solidarietà per sostenere le vittime colpite dalla DANA

Le iniziative di solidarietà per aiutare le vittime dell'alluvione nella Comunità Valenciana non si fermano. Durante l'ultima partita di campionato, conclusasi con un pareggio per 1-1 contro l'Elche, il Levante UD ha indossato un kit speciale per inviare un messaggio di speranza e supporto a chi è stato colpito dalla catastrofe della DANA. La squadra, che attualmente milita nella seconda divisione spagnola, ha sfoggiato delle maglie che sembravano macchiate di fango, un simbolo per ricordare le difficoltà affrontate e il duro lavoro svolto per ripristinare l'ordine nella regione devastata dalle inondazioni.