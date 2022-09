L’Everton verso il derby del Merseyside con un disperato bisogno di vincere

La squadra di Frank Lampard non ha vinto nessuna delle prime cinque partite di questa stagione. E adesso riceve il Liverpool, contro cui l'Everton non vince in casa da ben 12 anni...

Redazione DDD

L'ultima volta che all'Everton non sono riusciti a vincere nessuna delle prime cinque partite, nel 2010-11, David Moyes era il loro manager e Mikel Arteta era il cuore del loro centrocampo. La squadra di Frank Lampard ha solo tre punti in classifica mentre si prepara ad accogliere il Liverpool a Goodison Park sabato 3 settembre. Dopo aver evitato per un soffio la retrocessione la scorsa stagione, tutti i segnali puntano verso un altro flop.

Everton ancora in crisi

Dopo che il suo ex compagno di squadra di Chelsea e Inghilterra Scott Parker è stato licenziato dal Bournemouth – avendo vinto una delle sue quattro partite all'inizio della stagione – Lampard si aggrapperà a tutti i lati positivi di una corsa così turbolenta. A merito dell'Everton, va il fatto che martedì sera hanno difeso bene come squadra nel pareggio per 1-1 a Elland Road sul campo del Leeds. La performance è stata ricca di grinta e determinazione.

La perdita di Richarlison passato al Tottenham in attacco è naturalmente ancora avvertita dall'Everton. Il brasiliano ha avuto una influenza diretta sul 35% dei gol in campionato dell'Everton la scorsa stagione. Lampard avrebbe sperato che i guai per l'infortunio di Dominic Calvert-Lewin fossero alle sue spalle, ma il nazionale inglese non è ancora sceso in campo in questa stagione. Non ha iniziato quattro partite di fila di Premier League dalla fine della stagione 2020-21. Ad un certo punto dell'estate sembrava che Lampard rischiasse di perdere anche Anthony Gordon. Il 21enne ha avuto una bella stagione l'anno scorso, spingendo il Chelsea a fare un'offerta di 45 milioni di sterline per lui.

L'Everton non batte il Liverpool a Goodison Park da quasi 12 anni, ma c'è un presagio positivo per Lampard. Quella vittoria è arrivata all'inizio della stagione 2010-11, l'ultima volta che non sono riusciti a vincere nessuna delle prime cinque partite. I gol di Tim Cahill e Arteta avevano regalato a Moyes una vittoria fondamentale e lasciarono all'epoca il Liverpool di Roy Hodgson in zona retrocessione. Lampard ha un disperato bisogno di una nuova impresa questo fine settimana. Non essendo riuscito a trarre vantaggio dalle accomodanti partite di apertura, potrebbe scoprire che la pressione aumenta nelle prossime settimane. Mantenere il supporto dei tifosi determinerà il futuro di Lampard e della sua squadra in questa stagione di Premier League, visto che hanno vinto solo una delle ultime 20 partite in trasferta nella massima serie.