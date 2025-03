Altra folle rimonta del Levski: il derby di Sofia contro lo Slavia finisce 3-3

Levski-Slavia Sofia finisce 3-3 e regala tantissime emozioni, soprattutto nella ripresa. Padroni di casa rimontano come nel derby contro il CSKA.

Gennaro Dimonte 9 marzo - 16:47

Dopo il pareggio nel finale contro il CSKA, il Levski si regala un'altra pazza rimonta nell'ennesimo derby di Sofia. Allo stadio Georgi Aparuhov è andato in scena un 3-3 incredibile per le modalità in cui è avvenuto. Blu in vantaggio con Everton Bala dopo due minuti, ribaltone nel primo tempo dei bianchi con Martinov e Raychev. L'espulsione di Georgiev non crea problemi agli ospiti che triplicano con Varela all'85'. Le reti della rimonta casalinga arrivano al 94' con Fadiga e al 97' con Neves. A sei giornate dalla fine della stagione regolare, padroni di casa che sono saldamente al secondo posto, Slavia a quattro punti dai playoff.

Levski subito in vantaggio ma lo Slavia la ribalta — Modulo speculare per le due squadre, ovvero il 4-2-3-1. Julio Velasquez propone Petkov, El Jemili e Everton Bala dietro alla punta Sangare. Bianchi con Nikolov come riferimento offensivo supportato dal trio Raychev-Minchev-Aleksandrov.

Partita che prende subito una piega divertente, con il Levski in vantaggio dopo soli due minuti con Everton Bala, servito da Myslovic. Al 7' lo Slavia la pareggia con Martinov e al 14' addirittura si porta sul 2-1 con la rete di Raychev su assist Aleksandrov. Match che sembra favorevole alla formazione di Zlatomir Zagorcic ma un episodio rischia di cambiare le carte in tavola. Al 33' Georgiev lascia gli ospiti in 10 per un brutto fallo che costringe l'arbitro a estrarre il cartellino rosso.

Nel secondo tempo succede di tutto: il derby di Sofia finisce in parità — Nella ripresa il ritmo si alza e l'agonismo anche, con ben cinque ammoniti in meno di venti minuti di gioco. Nonostante la superiorità numerica, il Levski subisce l'1-3 all'85' con la rete in contropiede di Varela, ben servito da Stoev. Da questo momento in poi, lo Slavia vede gli stessi fantasmi del CSKA nel precedente derby.

Negli otto minuti di recupero segnalati dall'arbitro, accade di tutto. Al 94' Fadiga si inventa letteralmente il gol del 2-3 e riaccende il già focoso stadio blu. Il pareggio è nell'aria e arriva al 97', con un'altra azione personale: questa volta è Neves a saltare l'uomo e a calciare dove Krastev non può arrivare.