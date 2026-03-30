Lewandowski, futuro in bilico: rinnovo col Barcellona o nuove sfide?

Resta un rebus il futuro del centravanti polacco: sempre meno probabile la permanenza in Spagna, quali scenari per lui?

Carmine Panarella 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 23:10)

Il futuro di Robert Lewandowski resta avvolto nell’incertezza. Come riportato da Marca, l’attaccante polacco è tra i giocatori del Barcellona con il contratto in scadenza a giugno e la sua permanenza continua a generare discussioni all’interno della dirigenza blaugrana. Nonostante l’apertura verso un possibile rinnovo, la situazione è tutt’altro che definita. Lo stesso Lewandowski non ha ancora preso una decisione, preferendo prendersi del tempo per valutare ogni opzione con calma. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Le parole di Lewandowski: decisione entro poche settimane — Nei giorni scorsi è stato proprio il centravanti a fare chiarezza sulla sua posizione, ribadendo un concetto già espresso in passato:

“Mi sto prendendo del tempo per decidere cosa sia meglio per me, quindi non ho ancora preso una decisione”.

Secondo quanto riferisce Marca, l’obiettivo è arrivare a una scelta definitiva tra aprile e maggio, senza trascinare ulteriormente una situazione che inevitabilmente influenzerà anche le strategie del club.

La proposta del Barcellona: rinnovo sì, ma con condizioni precise — Il Barcellona, dal canto suo, non ha chiuso la porta a una permanenza. Anzi, l’idea condivisa da gran parte dell’area sportiva e dal presidente Joan Laporta è quella di proporre un rinnovo annuale, prolungando il contratto fino a giugno 2027.

Tuttavia, questa possibilità è legata a una condizione ben precisa: una sensibile riduzione dell’ingaggio. Un passaggio fondamentale per rientrare nei parametri economici del club e che rappresenta uno degli aspetti chiave della trattativa.

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Le offerte dall’estero tra Arabia Saudita e MLS — Parallelamente, Lewandowski continua a ricevere proposte molto importanti dall’estero. Come confermato dallo stesso Laporta e riportato da Marca, diversi club dell’Arabia Saudita hanno messo sul piatto offerte multimilionarie nel corso delle ultime stagioni, senza però riuscire a convincere il giocatore.

Anche la MLS resta una pista concreta, con i Chicago Fire tra le squadre più interessate da tempo. Si tratta di soluzioni economicamente molto allettanti, ma che porterebbero il polacco lontano dal calcio di vertice europeo. Una scelta che somiglia a un primo passo verso il finale di carriera e che, proprio per questo, non lo convince ancora del tutto.

L’ipotesi Serie A: Juventus in prima linea — Tra le alternative più stimolanti c’è anche quella di restare competitivo ai massimi livelli. In questo senso, la Serie A osserva con grande attenzione la situazione. Secondo Marca, la Juventus è il club che si è mosso con maggiore decisione, mentre anche il Milan ha mostrato interesse. Nonostante i 37 anni, Lewandowski continua infatti a garantire prestazioni di alto livello. Sotto la guida di Hansi Flick, in questa stagione ha messo insieme numeri solidi, confermandosi ancora un attaccante affidabile e decisivo.

Una scelta tra ambizione, famiglia e futuro — Il quadro resta aperto e destinato a evolversi nelle prossime settimane. Lewandowski è consapevole che potrebbero arrivare ulteriori offerte, ma la decisione finale dipenderà da un equilibrio sottile tra ambizioni sportive, stabilità personale ed esigenze economiche.

Il tempo delle riflessioni sta per finire. Che si tratti di continuare con il Barcellona, accettare una nuova sfida in Europa o cedere alle sirene di un campionato emergente, la scelta del centravanti polacco sarà uno dei temi caldi della prossima finestra di mercato.