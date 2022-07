Lewandowski, l’agente Zahavi al Barça: “Vedrete, 40 milioni basteranno…”

Il rappresentante di Robert Lewandowski, il noto Pini Zahavi, ha detto al presidente del Barcellona, ​​Joan Laporta, che basterà un'offerta di 40 milioni di euro per far sbarcare il polacco al Camp Nou.

Il giocatore ha chiarito di voler entrare in una squadra molto specifica, il Barcellona. In queste ultime ore è stato il quotidiano Mundo Deportivo a tirare di nuovo le fila del discorso. Secondo questo giornale, il calciatore si sta godendo le vacanze in questo momento in attesa che il club catalano chiuda il suo trasferimento. E lo fa con la chiara convinzione che, nonostante le evidenti difficoltà, l'accordo possa effettivamente essere portato a termine.

A quanto pare, il suo agente, il noto Pini Zahavi, ha garantito al Barça che basterebbe un'offerta di 40 milioni di euro per far uscire l'attaccante dall'Allianz Arena, ed è esattamente la cifra che i catalani hanno messo sul tavolo. Nonostante la sua partenza dalla Germania sia stata condizionata al pagamento di circa 60 milioni di euro, l'agente confida che le pressioni che sta esercitando finiranno per dare i loro frutti e costringere i bavaresi a dare il via libera. L'obiettivo del club e dell'attaccante è chiudere l'operazione entro il 12 luglio, data in cui i nazionali del club bavarese devono già partecipare agli allenamenti pre-campionato. Dopo tale data, le trattative saranno ancora più macchinose.