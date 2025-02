L’ex Inter Kallon è il nuovo commissario tecnico della Sierra Leone

Mohamed Kallon, ex attaccante di Inter, Reggina, Cagliari e Monaco tra le altre, è il nuovo commissario tecnico della Sierra Leone

Sergio Pace Redattore 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 18:35)

Mohamed Kallon, ex attaccante di Inter, Bologna, Genoa, Cagliari, Reggina e Monaco tra le altre, è il nuovo commissario tecnico della Sierra Leone. Il 45enne allenatore sierraleonese è dunque pronto ad una nuova avventura sulla panchina della Nazionale del suo Paese. Kallon guiderà la Sierra Leone fino al 2027.

Il nuovo ct della Sierra Leone è stato già presentato nel corso della cerimonia svoltasi presso la sede della Sierra Leone Football Association (SLFA) a Freetown. Presenti il presidente della SLFA Thomas Daddy Brima, il vicepresidente Harold Nat-Johnson, il direttore esecutivo della NSA Dr. Emanuel Safa Abdulai, il vice direttore esecutivo Dr. Abdulrahman Swarray e il direttore del Ministero dello Sport Haroun Korji. Grande entusiasmo in Sierra Leone per la nomina di Kallon come nuovo ct dei "Leone Stars".

Kallon guida la Nazionale della Sierra Leone — Daddy Brima, presidente della SLFA, ha riposto grande fiducia in Kallon, forte anche del grande entusiasmo che la sua nomina ha generato tra il popolo sierraleonese: "È la scelta del popolo in questo momento e dovevamo ascoltare la loro voce. Kallon ha esperienza, professionalità e passione per il gioco. Crediamo che sia l’uomo giusto per questo incarico", le dichiarazioni di Brima.

Sono arrivate subito le prime parole di Kallon da nuovo commissario tecnico della Sierra Leone: "Sono onorato di assumere questa responsabilità. Ho servito il mio paese da giocatore e ora sono determinato a farlo da allenatore. Il mio obiettivo è qualificare la squadra ai principali tornei internazionali, proprio come ho fatto da calciatore". Il nuovo ct ha voluto ringraziare con grande affetto la Federazione Calcistica della Sierra Leone e tutto il suo popolo per il grande sostegno. L'ex Inter ha già svolto il primo allenamento.

Con la Sierra Leone da giocatore ha collezionato 39 presenze con 7 reti. In carriera ha realizzato complessivamente 105 gol in 342 presenze. In Serie A ha timbrato il cartellino in 39 occasioni in 126 presenze. In Italia Kallon ha realizzato 20 reti con la maglia dell'Inter, 14 con la Reggina, 6 con il Cagliari, 10 con il Genoa, 8 con il Vicenza e 2 con i colori rossoblù del Bologna.

Il 20 e il 25 marzo la Sierra Leone sfiderà la Guinea-Bissau e l'Egitto per le partite di qualificazioni CAF ai prossimi Mondiali del 2026. La seleziona africana, ora guidata da Kallon, ha raccolto 5 punti in 4 partite ed è attualmente quarta nel Gruppo A. Al primo posto comanda l'Egitto con 10 punti, seguito dalla Guinea-Bissau a quota 6.