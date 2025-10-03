L'esterno di centrocampo inglese si era svincolato in estate dall'Exeter e per negoziare un nuovo buon contratto ha deciso di fare ricorso all'IA

Filippo Montoli 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:15)

L'esterno di centrocampo inglese Demetri Mitchell, classe 1997, ha usato ChatGPT per negoziare con il Leyton Orient. Il calciatore ex Manchester United lo ha rivelato in una recente intervista. Si era svincolato in estate dall'Exeter e dopo l'offerta della sua nuova squadra ha voluto risparmiare non contattando un agente. Secondo Mitchell, "usare ChatGPT è stata la scelta migliore che potessi fare".

Mitchell non ha dubbi: "ChatGPT è il miglior agente che abbia mai avuto" — Più passano i giorni e più l'Intelligenza Artificiale cresce e si sviluppa. Si può usare praticamente per tutto ormai, anche per firmare un contratto nel mondo del calcio. Questo è ciò che è avvenuto questa estate con protagonista Demetri Mitchell. Il 28enne inglese ha deciso infatti di usare ChatGPT per rispondere alla proposta d'acquisto da parte del Leyton Orient. Il motivo è principalmente economico, ha spiegato nell'intervista in cui ha rivelato questo curioso retroscena.

"ChatGPT è stato il mio miglior agente fino a oggi. Un vero agente avrebbe richiesto una commissione del 5%, mentre l'IA costa solo 15 sterline al mese". Mitchell ha specificato che per un calciatore delle categorie inferiori rimanere troppo a lungo senza contratto può essere disastroso dal punto di vista economico. Quindi, per risparmiare ulteriormente ha scelto di non affidarsi a un agente. "Mi è bastato chiedergli che cifra avrei dovuto negoziare sulla base delle prestazioni dell'anno passato e del costo della vita a Londra".

Demetri Mitchell ha iniziato la nuova stagione con il Leyton Orient in League One. La squadra al momento è 17esima con 11 punti in 10 partite. L'esterno non ha ancora inciso né con gol né con assist. Cresciuto nel Manchester United, non ha mai debuttato in prima squadra. Ha giocato prima in prestito all'Heart of Midlothian in Scozia, poi al Blackpool, all'Hibernian e all'Exeter.