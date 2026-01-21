Il mondo del calcio iberico è avvolto dal dolore per la conferma della scomparsa di David Cordón Mesa, 50 anni, ex calciatore professionista e figura amata dello sport andaluso. Il suo corpo è stato identificato tra le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto domenica scorsa ad Adamuz, in provincia di Cordova, dove il treno Alvia 2384 su cui viaggiava è deragliato. La notizia ha spento le ultime speranze della famiglia, che per giorni aveva atteso notizie del proprio caro, disperso subito dopo lo schianto. Cordón non era solo un nome negli archivi del calcio, ma il padre di David Cordón Mancha, meglio conosciuto come "Davinchi", giovane terzino sinistro e talento emergente del Getafe, club della Liga spagnola.
derbyderbyderby calcio estero L’ex Siviglia David Cordón è l’ultima vittima confermata della tragedia ferroviaria di Adamuz
LIGA
L’ex Siviglia David Cordón è l’ultima vittima confermata della tragedia ferroviaria di Adamuz
Mentre il calcio spagnolo si ferma per onorare la sua memoria, il pensiero di tutti va al giovane Davinchi, costretto ad affrontare la partita più difficile della sua vita lontano dal rettangolo verde.
Il destino ha voluto che il padre si trovasse su quel treno proprio per rientrare a Huelva dopo aver trascorso il fine settimana a Madrid; si era recato nella capitale per assistere al match del Getafe contro il Valencia al Coliseum, un viaggio di sostegno al figlio diciottenne, attualmente fermo ai box per un infortunio al ginocchio.
Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi? Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA