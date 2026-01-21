Il mondo del calcio iberico è avvolto dal dolore per la conferma della scomparsa di David Cordón Mesa, 50 anni, ex calciatore professionista e figura amata dello sport andaluso. Il suo corpo è stato identificato tra le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto domenica scorsa ad Adamuz, in provincia di Cordova, dove il treno Alvia 2384 su cui viaggiava è deragliato. La notizia ha spento le ultime speranze della famiglia, che per giorni aveva atteso notizie del proprio caro, disperso subito dopo lo schianto. Cordón non era solo un nome negli archivi del calcio, ma il padre di David Cordón Mancha, meglio conosciuto come "Davinchi", giovane terzino sinistro e talento emergente del Getafe, club della Liga spagnola.