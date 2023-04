L’FC Mariupol ha nuova vita, il Batel brasiliano adotta il nome del club ucraino scomparso

Il Brasile è lontanissimo geograficamente dall'Ucraina, ma in alcuni casi fondamentali cuore e fantasia possono accorciare le distanze...

Sergio Pace Redattore

Lodevole e significativa iniziativa quella adottata dall'Associação Atlética Batel, meglio noto come Batel, club brasiliano dello stato del Paraná con sede nella città di Guarapuava. Il consiglio d'amministrazione del club rossonero ha infatti deciso all'unanimità di adottare temporaneamente il nome, la divisa, lo stemma e i colori sociali dell'FC Mariupol, fin quando il club ucraino non tornerà a giocare le proprie partire nel suo paese.

Il club ucraino nel 2022 è stato costretto ad interrompere le sue attività e a chiudere definitivamente i battenti a causa dello scoppio dell'invasione russa in Ucraina. I bombardamenti hanno distrutto le infrastrutture e lo stadio dell'FC Mariupol. Come dichiarato in una conferenza stampa, il Batel si è posto l'obiettivo di mantenere in vita il vecchio FC Mariupol.

In Ucraina adesso è in attività il FC Yarud Mariupol, già noto come FC Yarud. Il club biancoverde ha cambiato nome all'inizio del 2022, dopo la scomparsa dell'FC Mariupol. La squadra, che milita nella Persha Liga (seconda divisione ucaina), gioca le sue partite casalinghe al Dinaz Stadium, prestato dal Dinaz Vyshgord.

In Brasile, nel frattempo, ci sarà il vecchio FC Mariupol. "Si tratta di un modo per consentire a Mariupol di continuare ad esistere in quello che è considerato il paese del calcio. L'Ucraina è sempre stata incredibilmente favorevole ai grandi talenti del calcio brasiliano ed è diventata un'importante porta d'ingresso per i giocatori per entrare nel mercato europeo. Questo dunque è il minimo che possiamo fare per aiutare a mantenere in vita il loro club e dare speranza agli ucraini di tutto il mondo", ha dichiarato il presidente del Batel, Alex Lopes. L'iniziativa è stata lanciata sui social con l'hashtag #FCMariupolLives.

I dirigenti del vecchio Mariupol hanno ringraziato il Batel: “Siamo molto grati ed entusiasti di questa iniziativa. La guerra è stata devastante per la nostra città”. Sorpreso ed entusiasta Andriy Sanin, vicepresidente dell'FC Mariupol, che ha partecipato virtualmente all'annuncio e ringraziato dal profondo del cuore il Batel: "Avere una squadra nel paese del calcio, dall'altra parte del mondo, che lotta per mantenere vivo il nostro nome in questo periodo buio della nostra storia, ci lascia senza parole". Un grande gesto di vicinanza e solidarietà.

A Guarapuava e Prudentópolis, entrambi comuni del Brasile nello stato del Paraná, risiede la maggior parte dei circa 600.000 discendenti ucraini residenti in Brasile. Guarapuava, in particolare, è la più grande comunità ucraina in America Latina.