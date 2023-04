L’Hammarby di Ibra, il tecnico perde il derby di Stoccolma e sbotta: “Sono seccato con i miei giocatori”

Interrogato e criticato dopo la sconfitta contro l'AIK, il tecnico spagnolo dell'Hammarby, Martí Cifuentes, accusa il colpo, ma non è scosso: "Non ero Pep Guardiola la scorsa stagione e non sono il peggior allenatore del mondo adesso", dice l'allenatore dell'Hammarby. In un'ampia intervista a Sportbladet, ha parlato della delusione dopo il derby: "Ecco perché ero molto seccato, deluso e arrabbiato con i miei giocatori".