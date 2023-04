L’Hamrun Spartans parlerà italiano in panchina: l’ex Lazio Zauri è il nuovo allenatore dei campioni maltesi

Nuova avventura in panchina per l'ex capitano della Lazio, Luciano Zauri. Il 45enne allenatore è pronto a volare a Malta per guidare l'Hamrun Spartans, club che ha appena vinto la Premier League maltese (nono titolo per i rossoneri, il secondo nelle ultime tre stagioni).

Per Zauri si tratta della prima esperienza all'estero in panchina. In Italia ha allenato la Berretti, la Primavera e la prima squadra del Pescara (ha ricoperto anche il ruolo di collaboratore tecnico sia del club biancazzurro che dell'Udinese). Nella stagione 2020/2021 Zauri ha guidato la Primavera del Bologna, per poi tornare sulla panchina del Pescara in Serie C dopo l'esonero di Gaetano Auteri.