Libertadores, Boca out ai rigori: il Corinthians con un tweet prende in giro Benedetto

Tessera del Timão per Darío Benedetto…

Il Boca Juniors di Sebastián Battaglia saluta la Copa Libertadores venendo eliminato agli ottavi di finale dal Corinthians di Vitor Pereira. Fatale per gli argentini la serie dei calci di rigore alla “Bombonera”, dopo lo 0-0 sia all’andata che al ritorno.

Il Timão ha staccato il pass per i quarti di finale trionfando 6-5 ai calci di rigore. Protagonista in negativo per il Boca l’attaccante Darío Benedetto. Al 32’ del primo tempo El Pipa ha sbagliato un rigore, mandando il pallone sul palo con Cássio spiazzato.