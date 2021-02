Libertadores, il Palmeiras segnava il gol della vita nel derby paulista…e loro due si facevano un selfie!

Una coppia presente allo stadio Maracanã è stata sorpresa a farsi un selfie al momento del colpo di testa decisivo di Breno Lopes

La partita non era molto divertente, sia chiaro, ma era pur sempre una finale di Copa Libertadores... Per questo una coppia presente allo stadio Maracanã a vedere la sfida ha deciso di farsi un selfie in tribuna, ma è stata talmente sfortunata che si è persa l'unico gol del match. La rete decisiva nel derby brasiliano tra Palmeiras e Santos è arrivata al minuto 99: Rony crossa per Breno Lopes che di testa segna per il Verdão.