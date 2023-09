Liga, che strano Clásico: nessun numero 10 per il Barça e 9 per il Real Madrid!

Barcellona e Real Madrid faranno a meno di due numeri storici in questa stagione. Il 10 dei blaugrana e il 9 dei blancos sono liberi dopo il prestito di Ansu Fati al Brighton e l’approdo di Benzema all’Al-Ittihād

Davide Capano Redattore

Il calcio non può essere compreso senza i gol, che a loro volta non possono essere compresi senza il “10” o il “9”. Questi sono i numeri più comunemente attribuiti a quei profili offensivi che hanno la capacità di fare la differenza rispetto agli altri. Ebbene, sia il Barcellona che il Real Madrid hanno deciso di sfidare le leggi del futbol rinunciando a questi numeri per la stagione 2023-24.

Martedì il Real Madrid ha ufficializzato la lista dei giocatori professionisti che giocano in prima squadra, dove il nueve non ha padrone. Il prestito senza opzione di acquisto fino al 30 giugno 2024 di Ansu Fati al Brighton è il motivo per cui, per la prima volta in questo secolo, il club culé non difenderà l’eredità del numero magico a Barcellona.

L’unica speranza di evitare un simile evento era Joao Felix. Tuttavia, il nuovo acquisto di Xavi porterà il “14” sulle spalle durante il suo prestito dall’Atletico Madrid. Con il marchio indelebile di Messi - dopo quelli di Ronaldinho, Juan Román Riquelme, Rivaldo o Jari Litmanen -, la “10” del Barça rimarrà orfana fino a nuovo ordine.

Per quanto riguarda il Real Madrid, la partenza di Karim Benzema ha lasciato il Santiago Bernabéu in disordine. La speranza madridista era Kylian Mbappé. L’attaccante del PSG è il protagonista della storia che non finisce mai, del libro che non si chiude mai. Nonostante il clamore mediatico e l’eterno dibattito pubblico, il “7” del Parco dei Principi continuerà a guidare la nave parigina.

Fernando Morientes è stato il giocatore che ha rotto il ghiaccio del “9” nel Real Madrid del secolo attuale. Dopo essere passato attraverso personaggi come Ronaldo Nazário, Roberto Soldado, Javier Saviola, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, il numero 9 dei blancos rimarrà ai margini e all’ombra del nuovo tempio dal tetto retrattile, in attesa del suo nuovo proprietario.

