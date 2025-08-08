La novità tecnologica nel campionato iberico: un piccolo sistema di revisione che verrà chiamato dagli allenatori delle squadre in partita

Samuele Amato Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 20:33)

Serviva un banco di prova e la Real Federacion Espanola lo ha trovato. I club della prima divisione spagnola femminile, Liga F, hanno dato il via libera oggi per l'utilizzo del "mini-VAR" per la stagione 2025-26: il Football Video Support (FVS).

Il debutto del FVS nella Liga F: come funziona? — Il campionato spagnolo femminile inizierà l'ultima settimana di agosto. Le ragazze in blaugrana del Barcellona sono chiamate ad una nuova stagione al top, con l'obiettivo di difendere i tre trofei nazionali conquistati lo scorso anno. Ma dovranno anche iniziare a fare i conti con un nuovo strumento, che farà il debutto proprio nella Liga F: il FVS.

Il Football Video Support è una versione più economica del classico VAR (acronimo di Video Assistant Referee) che si basa sempre sui quattro principi fondamentali dello strumento ormai usato da diversi anni. Questi principi sono: assegnazione di gol/non gol, del rigore, del fuorigioco e scambio di identità in caso di sanzione. A disposizione dell'arbitro ci saranno massimo sei telecamere.

Per poter attivare il procedimento, saranno le panchine a chiamare per una revisione delle decisioni arbitrali. La squadra richiedente dovrà comunicarlo al quarto uomo: sarà l'allenatore a richiamare l'attenzione con un gesto con la mano (con l'indice puntato verso l'alto), il quale consegnerà la scheda di richiesta al direttore di gara. Ogni squadra avrà a disposizione due revisioni, a cui se ne potrà aggiungere una terza in caso di tempi supplementari. Tuttavia, se la squadra ottiene il cambio di decisione attraverso la richiesta di revisione avrà diritto alla restituzione della scheda.

Il ruolo del quarto uomo — L'altra grande novità riguarda il ruolo del quarto uomo. In caso di rete, sarà proprio l'arbitro a bordo campo a revisionare l'azione di attacco e comunicare a quello di campo se il gol è regolare o meno. Inoltre, sarà fornito il supporto di un tecnico delle riprese, il quale sarà collegato al circuito di comunicazione del team arbitrale: questo mostrerà le immagini richieste al direttore di gara.

Infine, l'eventuale non funzionalità del sistema del FVS - ovvero il "Var low cost" della Liga F - non comporterà alcuna interruzione o sospensione del match. La partita proseguirà senza l'ausilio della tecnologia.