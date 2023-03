Liga, l’Elche eguaglia record Atletico Madrid 93-94: sei tecnici nella stessa stagione!

I colchoneros detenevano il primato di allenatori avuti in una sola annata. Con la nomina dell’argentino Sebastián Beccacece, il club ultimo nel campionato spagnolo condivide questo “onore” coi biancorossi

Francisco Rodríguez, Alberto Gallego, Jorge Almirón, Mantecón, Pablo Machín e Sebastián Beccacece. Tutti loro hanno qualcosa in comune: sono stati alla guida dell'Elche per qualche tempo nel 2022-23. Sei allenatori al comando in una stagione... e alla fine mancano più di due mesi.