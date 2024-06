Liga Portugal, retrocede il Portimonense: storica promozione per l’AVS

AVS, una promozione storica

L'Aves SAD con il successo per 2-1 contro il Portimonense, nella gara di ritorno del play-off, condanna la squadra dell'Algarve in seconda divisione dopo sette stagioni. Dopo aver vinto a Portimão per 2-1 nella gara di andata, la squadra di Vila das Aves ha concesso il bis davanti ai propri tifosi grazie alle reti siglate da John Mercado (al 52') e Benny (al 89'). Per l'Aves SAD sale in massima serie portoghese al suo primo anno nelle competizioni professionistiche.