Ligue 1, dirigenza Troyes indaga su lite tra Adil Rami e gli ultras

In una dichiarazione rilasciata successivamente, il Troyes ha ribadito di aver condannato ogni forma di violenza, mentre Rami si è rivolto a Instagram per esprimere il suo rammarico: “La mia volontà è sempre stata quella di difendere i colori del club al meglio. Ho il massimo rispetto per il club. Capisco la delusione dei tifosi e credetemi sono il primo ad essere deluso e frustrato. D’altra parte, non tollererò mai insulti ai miei cari o ai miei compagni di squadra. Ecco perché mi sono lasciato trasportare dopo la partita, dopo essere stato offeso da alcuni individui. Non avrei dovuto reagire così. Fino alla fine darò il meglio in campo. Non sono mai stato un traditore. Allez Troyes”.

La dirigenza, come riportato da getfootballnewsfrance.com, ha quindi deciso di indagare sulla vicenda e parlerà separatamente sia con Rami che con gli ultras per avere la loro versione dei fatti. Saranno ascoltati anche i testimoni e il Troyes utilizzerà tutte le informazioni disponibili per determinare l’azione appropriata da intraprendere. Sia Rami che gli ultras sono stati avvertiti che il loro comportamento è inaccettabile e che il club è determinato a garantire che tali incidenti non si ripetano. Tra gli ultras c’è chi sta anche valutando di chiedere a Rami di non tornare a vestire i colori del team fino alla scadenza del suo contratto a giugno. Intanto la squadra allenata da Laurent Batlles è attualmente coinvolta nella battaglia per non retrocedere in Ligue 2 e questo episodio non fa che aumentare i problemi.