Ligue 1, è ufficiale: Montpellier-Clermont sarà rigiocata interamente e a porte chiuse!

Il match di Ligue 1 tra Montpellier e Clermont è stato sospeso lo scorso 8 ottobre. Quando la gara è entrata nel recupero del secondo tempo, dal settore dei tifosi di casa è stato lanciato un petardo che ha fatto cadere a terra tramortito il portiere Diaw. Scioccato, il senegalese è stato portato fuori dal campo in barella, mentre gli altri giocatori sono stati fatti uscire dal campo. E l'incontro non è più ripreso.

Al momento dell'abbandono, il Montpellier era in vantaggio sul Clermont per 4-2, ma la LFP ha stabilito che la partita venga rigiocata interamente a porte chiuse allo Stade de la Mosson. Agli Hérault è stata inoltre inflitta una penalizzazione di due punti (uno sospeso). Per le prossime due sfide interne è prevista anche la chiusura temporanea della tribuna dell'Étang de Thau. È da qui che è stato lanciato il petardo finito ai piedi di Diaw. Queste sanzioni hanno effetto immediato, conclude il comunicato della LFP.