Dopo 13 stagioni consecutive nel massimo campionato, il Nantes abbandona l'élite del calcio transalpino a seguito della sconfitta decisiva per 1-0 di ieri sera contro il Lens. Con questo risultato, i canarini rimangono fermi a 23 punti, occupando il 17^ posto in classifica. Con una sola giornata ancora da disputare, il distacco dall'Auxerre (16^ con 28 punti e una gara ancora da giocare) è ormai incolmabile. Nonostante il prestigio di un club che vanta 8 titoli nazionali, 4 Coppe di Francia, 3 Supercoppe di Francia e 1 Coppa di Lega francese, le fragilità difensive e le costanti tensioni societarie hanno trascinato la squadra in una spirale negativa da cui non è più emersa.

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NANTES, FRANCIA - 23 FEBBRAIO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di ritorno dei play-off della fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League tra FC Nantes e Juventus allo Stadio della Beaujoire, il 23 febbraio 2023 a Nantes, Francia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Nantes, la stagione che ha portato alla retrocessione

Nonostante le premesse fossero ben diverse,e le recenti esperienze europee, i canarini non sono mai riusciti a trovare un equilibrio, restando incastrati nelle zone basse della classifica per quasi tutto il campionato. La società ha tentato il tutto per tutto a marzo, arrivando ad esonerare l'allenatore marocchinoper affidarsi all'esperienza di, ma il cambio di guida tecnica non ha portato la scossa sperata.

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Le tensioni interne tra la dirigenza e la tifoseria hanno creato un clima estremamente pesante, influenzando in modo negativo le prestazioni sul campo. La sconfitta contro il Lens alla penultima giornata ha sancito il verdetto definitivo, lasciando la squadra ferma a 23 punti, troppo distante dalla zona salvezza con l'Auxerre a +4 con una partita ancora da giocare. Per un club che recentemente aveva anche giocato le fasi finali della Europa League (stagione 2022-2023), questa retrocessione rappresenta un fallimento sportivo totale che obbliga ora a una complessa ricostruzione societaria e tecnica.

Il colpo di grazia è arrivato nella maniera peggiore possibile. Infatti a segnare il gol della retrocessione definitiva è stato Mezian Mesloub Soares, giovane del Lens di soli 16 anni al suo debutto assoluto in Ligue 1.