La partita tra Red Star e Troyes, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Ligue 2, è stata temporaneamente sospesa al 25' del primo tempo. Il direttore di gara, Remi Landry, è stato costretto a stoppare il match per alcuni minuti per alcune intemperanze dei tifosi locali.