A sorpresa, il Lille ha affidato la propria panchina ad Ancelotti junior. Il club dell'Alta Francia infatti ha provocato un acceso dibattito fra i tifosi, a proposito di chi avrebbe dovuto sostituire Bruno Genesio. Il tecnico francese, dopo aver svolto un ottimo lavoro a Lione e Rennes, due anni fa ha deciso di prendere le redini del Lille, uno dei migliori club francesi delle ultime stagioni. Dal 2018-19 i mastini non scendono sotto al quinto posto, tranne nel 2021-22 (decimi) anno in cui comunque hanno vinto la Coppa di Francia. La dirigenza ha sempre scelto allenatori con un'idea di gioco moderna e capaci di valorizzare i talenti di anno in anno: Christophe Galtier, Paulo Fonseca e Bruno Genesio. Proprio l'ex Rennes ha portato il Lille in Champions League, grazie al terzo posto finale. La sua eredità è già diventata pesante, ma Davide Ancelotti, sotto consiglio di Carlo, non sembrerebbe avere paura.

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Lo scambio fra Davide Ancelotti e il padre

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 15 OTTOBRE: L'allenatore del Botafogo Davide Ancelotti guarda prima della partita tra Botafogo e Flamengo come parte del Brasileirao 2025 all'Estadio Olimpico Nilton Santos il 15 ottobre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Carlo Ancelotti ha la testa occupata dal Mondiale americano (a cui parteciperà anche il figlio nello staff). A breve inizierà la competizione e non può permettersi distrazioni, considerando che è a capo di una delle nazionali favorite alla conquista della Coppa del Mondo. Tuttavia, il suo lato paterno gli ha permesso di liberarsi un momento dal fardello mondiale per aiutare il figlio in una scelta complicata. Davide si trovava libero, in quanto il Botafogo lo ha esonerato dopo soli 5 mesi di tempo (luglio-dicembre 2025).

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Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il presidente del Lille Oliver Létang ha rivelato un curioso retroscena. Il numero 1 del club infatti, prima di arrivare direttamente a Davide, avrebbe chiamato Carlo. Il ct del Brasile avrebbe poi riferito dell'interesse di un certo club a cui Davide avrebbe risposto: "Non dirmi il nome, dimmi solo se dovrei andarci". Il commento del padre è stato diretto: "Provaci senza esitazione". Inoltre, Létang ha citato la buona impressione fatta dal club alla leggenda italiana, in occasione del match contro i blancos dello scorso anno.

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