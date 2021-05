Lille, Ligue 1 vicina: vinto il Derby del Nord con Burak “Lewandowski” Yilmaz

Un super Burak Yilmaz (5 goal nelle ultime 3 gare) mette in discesa il derby del Nord. Il rosso a Michelin complica i piani al Lens e i padroni di casa, nonostante l'incitamento dei tifosi, sbandano come all'andata. Il Lille ora vede il titolo

Emanuele Landi

Il rigore trasformato da Burak Yilmaz, dopo soli 2', può essere il punto esclamativo sulla Ligue 1. Il Lille espugna (0-3) il Felix Bollaert, con la doppietta del turco classe 1985 e con il timbro di David, nel sentitissimo Derby du Nord e mette le mani sul titolo. Mancano altre due giornate e il Psg, di certo, non mollerà la presa (-4 con una gara da recuperare) ma il più sembra fatto. Les Dogues ora sognano l'impresa mentre Les Sang et Or dovranno ancora sudare per entrare nell'Europa League.

Turpin, però, suo malgrado, diventa anch'egli protagonista con un doppio giallo a Michelin che indirizza la partita. Se il primo giallo al 28' è sacrosanto, il secondo cartellino dopo 7 giri di lancette è assai dubbio: il Var, si sa, che in questi casi non può intervenire e dopo 35' il Lens resta in dieci e la gara si rivela in salita. L'uomo del match è ancora il turco Burak Yilmaz che sui social qualcuno paragona (in queste settimane) a Lewandowski. 5 goal nelle ultime 3 partite sono un ruolino di marcia impressionante per un bomber non più giovanissimo.

Il primo centro all'alba del match su rigore apre la partita. Il secondo centro, però, è quello che strappa il flash dei fotografi: tiro all'incrocio dalla lunga distanza, dopo pochi istanti dalla superiorità numerica, e partita in ghiaccio. L'incubo di rivivere la gara d'andata è concreto per il Lens. Ma nella ripresa prosegue la sagra di errori: dopo un quarto d'ora nella ripresa il Lens sbanda e sul tiro di Bamba, Leca sbaglia e David insacca.

Nel prepartita cori e fumogeni per le due tifoserie, e tanto entusiasmo per il Lens, senza pensare alle norme anti-covid. La gara, invece, non mostra lo stesso equilibrio. Una super performance di Burak (Lewandowski) Yilmaz e il doppio giallo estratto da Turpin indirizza il Derby del Nord. Ora il campionato è nelle mani del Lille a sole due curve dalla fine della Ligue 1. Il Psg dovrà fare un capolavoro se vuole riconfermarsi campione di Francia.