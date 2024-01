Lineker e Shearer sognano: “Avere Celtic e Rangers in Premier sarebbe meraviglioso”

Celtic e Rangers. Giganti di Glasgow, i più grandi team di Scozia, conosciuti in tutto il mondo, i rivali sono ancora “confinati” nella Scottish Premiership e meritano di competere in un campionato di ben altra caratura, ovvero la Premier League. Questo è il pensiero e il sogno di ex star inglesi come Gary Lineker e Alan Shearer, che considerano Hoops e Gers molto più grandi della loro realtà locale. Il problema è rendersene conto...

“Penso che sarebbe fantastico. Il problema è farli entrare. Come si fa? Non si possono togliere due squadre per inserire questi due giganti o, in alternativa, inserirli prima in una divisione secondaria. E se venissero inserite direttamente, l’estensione della Premier League a 22 squadre non farebbe altro che aumentare un calendario già estenuante. L’idea sembra grandiosa, ma credo che sia ancora impraticabile, purtroppo”, ha detto Lineker, subito raggiunto da Shearer, un altro entusiasta... realista: “Le dimensioni di questi due club giganti non farebbero che migliorare il nostro campionato. Cambierebbe tutto in meglio. Il peso che hanno, il modo in cui sono sostenuti in tutto il mondo, l’atmosfera meravigliosa che si respira nei loro stadi... Penso che sarebbe fantastico averli in Premier League, ma non so se vedremo mai quel giorno...”.