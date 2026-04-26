Il Liverpool potrebbe aver perso Salah. Non non è una novità: l'egiziano saluterà i reds a fine stagione. Ma potrebbe avergli già detto addio nella partita di ieri, sabato 25 aprile, contro il Crystal Palace. L'ex Roma stava giocando molto bene, guidando il Liverpool verso la terza vittoria consecutiva in campionato: nessun gol fino a quel momento, ma tante giocate decisive per fissare il punteggio sul momentaneo 2-0. Poi lo choc: Salah si ferma. L'infortunio al 59' lo costringe a lasciare in campo. Anfield si alza in piedi e saluta il suo maestro: potrebbe essere stata l'ultima in casa per l'egiziano. Si attendono nuovi esami per stabilire l'entità dello stop.

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Mohammed Salah 59. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve son kez Anfield’a taraftarının önüne çıkıyormuş gibi tribünleri alkışladı. 💔 pic.twitter.com/PglMvn2WhB — Kapitano Sports (@kapitanosport) April 25, 2026

Tutti in piedi per Momo Salah

L’uscita dal campo, lenta e carica di significato, ha gelatoe acceso subito un timore difficile da scacciare. Mohamedsi è fermato contro il Crystal Palace e, quando è lui a chiedere il cambio, il segnale pesa più di qualsiasi diagnosi. I suoi numeri - 257 gol e 122 assist in 440 partite - non sono solo statistiche, ma il racconto di un’era, di un fuoriclasse che ha riscritto la storia recente del. Anche Arne, nel post gara, ha lasciato trasparire tutta la preoccupazione: “È troppo presto per dire quanto grave sia l'infortunio, ma tutti conosciamo Mo e quanto sia difficile per lui lasciare il campo”.

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Il pensiero dei tifosi corre veloce, forse troppo: e se fosse stata davvero l’ultima volta ad Anfield? Con il contratto in scadenza, lo spettro di un addio imminente si intreccia ora con l’ansia per le sue condizioni. Restano due appuntamenti in casa, contro Chelsea e Brentford, ma ogni certezza è sospesa. E sullo sfondo c’è anche il Mondiale, traguardo che Salah non vuole rischiare. Per questo, più che i tempi, oggi conta l’attesa: capire se quel passo verso la panchina sia stato solo un momento o l’inizio di un addio.

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