Lingard “sbaglia” a chiamare il Nottingham Forest e riaccende il derby con il Notts County…

Il neoacquisto chiama in modo sbagliato il suo nuovo club

Dopo aver lasciato il Manchester United per fine contratto, Jesse Lingard ha sposato il progetto del Nottingham Forest, che ha superato la concorrenza del West Ham. L’arrivo del calciatore è stato accolto con entusiasmo dai tifosi della squadra neopromossa in Premier League, entusiasmo che, però, è stato sopito in pochissimo tempo.